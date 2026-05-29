【山形市発】「やまがたAI部」の発起人の1人として、高校生へのAI学習の旗振り役を果たす佐藤先生。過去には、生徒を教室に閉じ込めるようにして受験勉強をさせていた時期もあった。しかし、指導の在り方に違和感を抱き始めていた。高校への探究科設置の仕事が舞い込んだのはそんな時だ。詰め込みから、自ら課題を見つけて解決する力を養う教育へ。この大きなパラダイムシフトがAI部にもつながっていく。「昔、喫煙で謹慎させた生