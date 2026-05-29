【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MOROHA（活動休止中）のアフロが、映画『津田寛治に撮休はない』のインスパイアソング「津田寛治」を制作。アフロの熱い想いに応える形で、映画の脚本・監督を務めた萱野孝幸が同曲のMV制作し、YouTubeにてMVが公開された。 ■「インスパイアを受けた曲が出来ました！」とアフロが前触れもなくラブコール 映画『津田寛治に撮休はない』は、メジャー、インディーズ