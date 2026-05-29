大阪6月限ナイトセッション 日経225先物65800+1240 （+1.92％） TOPIX先物3932.0+38.0 （+0.97％） シカゴ日経平均先物65745+1185 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 28日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。米軍がイランの軍事施設を攻撃し、イランが報復したと伝わったことで不透明感が高まり、NYダウは300ドルあまり下落する場面もみられた。その後、米