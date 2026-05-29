― ダウは24ドル高と2日連続で最高値を更新、米国とイランが停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意 ― ＮＹダウ 50668.97 ( +24.69 ) Ｓ＆Ｐ500 7563.63 ( +43.27 ) ＮＡＳＤＡＱ 26917.47 ( +242.74 ) 米10年債利回り4.447 ( -0.038 ) ＮＹ(WTI)原油 88.90 ( +0.22 ) ＮＹ金 4532.4 ( +50.9 ) ＶＩＸ指数15.74 ( -0.55 ) シカゴ日経225先物 (円建て)65745 (