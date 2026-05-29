北野武監督の『首』(2023年)や山中瑶子監督の『ナミビアの砂漠』(2024年)、永井聡監督の『爆弾』(2025年)、河瀬直美監督『たしかにあった幻』(2026年)、 連続テレビ小説『ばけばけ』など話題作への出演で注目を集めてきた寛一郎さん。【写真】寛一郎さん演じる日高玄と千鳥・大悟さん演じる健介是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』では、綾瀬はるかさんとW主演の大悟さん(千鳥)が社長を務める会社の従業員・日高玄を演じている。亡