何度も声をかけたのにヘッドフォンの音量が大きく、注意が聞こえない若者。肩をドン！とどつき「うるせーって言ってんだろ！」と怒鳴りつけた。店内は騒然。福々ちえさんの『モヤモヤ社畜OLと、勇気のマサラカリー』に1.3万を超えるいいねが届く。勇気を出した声かけやその後の展開に「いい話」「勇気を出すって素晴らしい」などのコメントが集まっている。【画像】「うるせぇって言ってんだろ！」と若者を怒鳴るサラリーマン■せ