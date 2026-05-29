ABEMA（アベマ）は、テレビ朝日報道局との共同プロジェクトによる新たな報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』（後11：00）を、6月6日から放送することを決定した。【写真】紗倉まなら豪華ナレーター陣『改めて、取材しました。』は、かつて世間を大きく騒がせた人物や事件、複雑な背景を持つ社会問題を“改めて取材”し、当時は十分に光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す、報道検証ドキュメンタリ