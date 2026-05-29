カンテレは、「甲山事件」の冤罪者・山田悦子さん（74）にメディアで初めてとなる約2年の長期密着取材を実現し、29日深夜に『ザ・ドキュメント 冤罪・甲山事件 山田悦子 半世紀の闘い』（深1：15〜2：30※関西ローカル）を放送する。【写真複数】冤罪・甲山事件…20代当時の山田さん21年間の裁判の様子山田さんは21年間の裁判の末、1999年に無罪が確定した。「冤罪者は死ぬまで冤罪者だってことには変わりありません」「不