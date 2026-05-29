“国の事業”をうたった投資トラブル被害総額は約250億円か 被害者は約5000人、被害総額は約250億円か。サーバー事業をめぐり「高い利回りが得られる」とうたい投資を募った京都市のデータ管理会社「クリアースカイ」。 【図で見る】“国の事業”うたった投資…その仕組みは？ 多くの人が信用し投資を行った背景にあったのは、“国の事業”をうたった説明でした。その実態とは…。 「腹立たしい