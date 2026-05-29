第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）が開幕し、12年連続28度目の出場を狙うトヨタ自動車はあす30日の初戦でジェイプロジェクトと対戦する。特集記事の最終回は、就任8年目を迎えた藤原航平監督（46）。トヨタ自動車に「再出発」の3文字は当てはまらない。4年連続の日本一を逃した昨季。藤原監督は敗戦に正面から向き合った上で、今季にかける強い思いを打ち明けた。「選手に悔しい思