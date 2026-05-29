5月18日から24日までの1週間における、熱中症の救急搬送状況が消防庁より発表されました 。 【写真を見る】全国で1114人が『熱中症』で救急搬送前年同期比で約0.9倍都道府県別の最多は福岡で73人兵庫が70人で続く【消防庁・熱中症情報5/18～24】 前年同期比で約0.9倍の1114人が搬送 消防庁によりますと、この1週間に熱中症で救急搬送された人は全国で1114人に上りました。 前年の同じ時期（令和7年5月18日～