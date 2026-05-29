俳優の津田寛治が自分自身を演じる映画『津田寛治に撮休はない』に、ラッパーのアフロがインスパイアソング『津田寛治』の提供を行った。萱野孝幸監督が制作したこの曲のMVがkino cinema 新宿での本作公開初日となる29日に解禁される。アフロは、2023 年に公開され話題を呼んだ映画『さよなら ほやマン』の共演を機に、津田と交流を持つ。本作を鑑賞後、その数日後の劇場トークイベントにも急遽参加するなど、津田のファンである