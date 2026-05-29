◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神電車の甲子園駅前広場ではいま、キンシバイ（金糸梅）の花がよく咲いている。昼間は黄色い花びらがキラキラと輝くようである。花言葉の一つは「悲しみを止める」だという。古くから薬草として痛みをいやしてきたことに由来するらしい。今季初めて3連敗を喫した夜。阪神ファンは帰り道、雨に光る花々に心の痛みを和らげてもらえるかもしれない。「この3連戦、甲