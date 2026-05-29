熊本県が八代市で計画する工業団地の予定地＝2026年1月半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が進出した熊本県で「南北格差」が表面化している。工場周辺や北部は活況を呈する一方、地理的に離れた南部は経済的恩恵が薄いためだ。地元自治体は南部にも波及効果を呼び込もうと、工業団地を活用した企業誘致などに腐心している。「成長に向けた準備が着々と進んでいる」。1月初旬、熊本市で開かれた地元経済界の