福岡県の筑豊電気鉄道（中間市）は２８日、黒崎駅前駅（北九州市八幡西区）と筑豊直方駅（直方市）を結ぶ路線の２１駅のうち、西黒崎駅（同区）を７月３１日付で廃止すると発表した。隣の黒崎駅前駅との距離がわずか約２００メートルで、路面電車を除く鉄道では松浦鉄道（長崎県佐世保市）の佐世保中央―中佐世保間と並び、駅間距離が日本最短であることで知られていた。筑豊電鉄によると、西黒崎駅は１９９２年１０月２５日に