いわゆる「ゾンビたばこ」を使用したとして執行猶予付きの有罪判決を受けた元広島カープの羽月隆太郎さんがSNS配信を行い、薬物について「私を含め6人が購入した」と話しました。【映像】元広島カープ羽月氏「私を含め6人が同じ人物から購入」羽月さん配信「この人物と関わりがあったカープ選手についてですが、私を含め6人が同じ人物から購入していました」昨夜8時過ぎからSNSで配信を行った羽月さんはこの人物について「球界