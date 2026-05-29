楽天はプロ20年目の岸が今季初登板で先発マウンドに上がる。交流戦はこれまで62試合に登板し通算26勝をマーク。29日のヤクルト戦に勝つと、交流戦の通算勝利数としては石川雅規（ヤ）の29勝、涌井秀章（中）の28勝に次ぎ、和田毅（ソ）の27勝に並ぶ歴代3位に浮上する。チームは交流戦が開幕した26日の中日戦から3連敗中。岸の対ヤクルト戦は通算13試合で6勝3敗と勝ち越しており、得意の相手から交流戦27勝目を挙げ、チームの