シドニー五輪の競泳銅メダリストの田中雅美さんが、２９日までにインスタグラムを更新。「ＭＩＺＵＮＯＴＯＫＹＯさんに伺いドライバーのフィッティングをしていただきました」と記し、ネイビーのノースリーブ＆スカートで、ワンピース風のゴルフウェアでスイングする様子などを公開した。２００５年の現役引退から２１年が経過し、４７歳で２児のママとは思えないスタイルを披露。「全てが美しい♥ステキです」「雅美