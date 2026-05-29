京都でも所属したラージョFWアレモンの活躍に注目かつてJクラブに所属し、現在はスペイン1部ラージョ・バジェカーノに所属するFWアレモンが、母国ブラジルから大きな注目を集めている。同国メディア「レポルター・マセイオ」は「チームの主役としての役割を確固たるものにした」と伝えており、そのキャリアに注目している。28歳のアレモンは2018年にブラジルのメトロポリターノから期限付き移籍で当時J2の京都サンガF.C.に加入