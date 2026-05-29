ブラジル2部で9戦6発のFWミカエルブラジル2部クルーベ・ジ・レガタス・ブラジル（CRB）でプレーするFWミカエルが日本のクラブに移籍する可能性が浮上している。ブラジル紙「Tribuna Hoje」が報じた。26歳のブラジル人FWは今季の公式戦28試合で16得点とゴールを量産中。リーグ戦では直近のポンチ・プレッタ戦で2得点を決めるなど、9試合6得点で得点ランキングトップに立つ。記事によれば、同選手には日本のクラブが関心を示し