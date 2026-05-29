「工期内竣工」という言葉がなくなった水道管の老朽化が深刻化している。メディア各社の報道によれば、日本国内の法定耐用年数（40年）を超えた水道管は17万?に及ぶという。地球およそ4周分の距離であり、地震が頻発する日本では破裂リスクが高い。水道管の更新は急務なのだが、水道工事の入札を巡って全国で談合事件の摘発が相次いでいる。全国紙社会部記者が解説する。「昨年、福島県いわき市の水道局の入札で予定価格の積算に誤