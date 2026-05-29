ドジャース・ボブルヘッドナイト米大リーグ（MLB）のドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でロッキーズに4-1で勝利。「1番・投手兼DH」の大谷翔平投手が投げては6回無安打1失点で今季5勝目、打っても9号先頭打者アーチを放つ大活躍だった。この試合の開始前、山本由伸投手の善行にも注目が集まった。山本のボブルヘッド人形が配られたこの日、始球式を務めたのは14歳の少年だった。ドジャース公式SNSによると、ガンを患っ