記事ポイントハローキティ、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、リトルツインスターズ、パティ＆ジミーの5キャラクターを採用した全18アイテムがベビーザらス限定で販売中半袖ボディスーツ（2,499円〜）からジャンスカ（3,299円）まで幅広く展開し、ベビー・キッズの兄弟姉妹でリンクコーデに対応全国76店舗のベビーザらス（一部店舗を除く）およびトイザらス・ベビーザらス ZOZOTOWN店で購入できる ベビーザらスで、サンリオの人