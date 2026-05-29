記事ポイント受託開発会社がWebサイト経由で新規問い合わせを獲得するための考え方を全6章・34ページにまとめた無料PDFレポートです「会社案内型サイト」が問い合わせにつながらない5つの課題と、改善に必要な6つの要素を具体的に解説しています問い合わせ獲得LPの構成テンプレートとWebサイト改善チェックリストが付属しています 紹介や既存顧客からの案件に依存しがちな受託開発会社が、自社サイトを”営業導線”として機能