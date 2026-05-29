モデルで女優の香音が27日、自身のインスタグラムを更新。髪を短くしたことを報告した。 【写真】雰囲気は全く違うけど、よく似合ってますよ 「バッサリ切りました～」と書き出し、ボブヘアでノースリーブのトップスにデニム姿の写真を掲載。「こんなに短いの生まれてはじめて」とつづった。 フォロワーからは「ボブ可愛すぎて参考にしたいくらい！！」「すっごい短い！すっごいかわいい！