記事ポイント京都センチュリーホテルの「La Jyho Terrace」で、2026年6月13日から8月23日まで夏限定スイーツビュッフェが開催されますスタッフがワゴンで客席まで14種のスイーツ・6種のセイボリー・フリーフロードリンクをすべてお届けするサービス形式ですウェルカムデセールとしてメロンを器に見立てたショートケーキが提供され、前日17時までの完全予約制で1名6,000円です 京都センチュリーホテルの「La Jyho Terrace」で