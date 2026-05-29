【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#3【前回を読む】W杯は米国お家芸のイベント地獄 さらにFIFAは公式ルール「ハーフタイム15分」まで破ることにボンジーア！いよいよ各国の代表が決まってきたね。さて、今回のW杯、米国ばっかり注目されているけど、3カ国共催だってことは覚えているかな？メキシコ、カナダでもそれぞれ13試合が行われるよ。ということで、今回はメキシコの話をしよう。なにせ、米国とは違っ