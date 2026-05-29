記事ポイントNIMSの達博博士が日立財団の倉田奨励金に採択され、米最大手のSemiconductor装置市場で研究成果が実用化されている円柱対称回転結晶の特殊的電子作用を活用し、「回折電子光学」という新たな研究分野を切り拓いた従来の巨大な電磁レンズシステムに依存しない、小型で高効率な電子Beam装置の実現が期待されている 材料そのものに競争力の鍵を握る「マテリアル時代」が到来しつつある中、日本の国立研究開発法人物