記事ポイントHACHIKI 八起庵が2026年6月1日より夏の期間限定メニューを販売開始京鴨と山椒を使った冷やしつけ麺（税込1,738円）がアルデ新大阪店・新横浜店で登場卵かけごはんセット・ミニ親子丼セットのボリュームメニューも同時展開 京都・丸太町で長年にわたって鳥料理を提供してきた老舗「八起庵」のカジュアルブランド、HACHIKI 八起庵が2026年6月1日（月）から夏の期間限定メニューの販売を始めます。アルデ新大阪店と