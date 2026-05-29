記事ポイント横浜東急REIホテルの9階に、ラウンジスペース「REI Café」が2026年6月1日（月）にオープンします。宿泊者はフリーソフトドリンク（コーヒー・紅茶など）と焼菓子などのスナックを無料で利用できます。ビジターも1,200円で利用でき、みなとみらい線「新高島駅」から徒歩約2分のアクセスです。 みなとみらいのビル群を天井まで届く大窓越しに一望できるラウンジが、横浜東急REIホテルの9階に誕生します。2026