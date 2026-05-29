記事ポイント「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」の人気5キャラクターをデザインしたダーツセットが全国のダーツハイブ店舗・オンラインショップで2026年6月18日(木)より販売されます全6種各4,620円（税込）で、各キャラクターのイメージカラーを落とし込んだバレルとダーツライブカードが付属しますダーツハイブ店舗限定の「サンエックスユニバース」版は、サンエックスの人気キャラクターが