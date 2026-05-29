記事ポイント中島健人がナビゲーターを務めるファミマTV新番組「Kenty CINEMA」が2026年6月2日（火）から放映開始月4本・毎週更新で対談・紹介・特集・シネマタイムの4コーナーを展開第1回の対談ゲストは有村架純、放映時間帯は朝・昼帯（5:00〜17:59） ファミリーマートの店内デジタルサイネージ「ファミマTV」に、俳優・アーティストの中島健人がナビゲーターを務める新番組が登場します。「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ