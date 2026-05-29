亀田製菓の水原（すいばら）工場（新潟県阿賀野市）は1971年の操業開始以来、操業時に導入した設備を今も活用してロングセラー米菓「ハッピーターン」などを生産している。「ハッピーターン」は同工場で誕生し今年発売50周年を迎える。植木和人生産本部水原工場長（右）と齋藤威光製造2課長次の100周年に向けて、4月23日、同工場で取材に応じた植木和人生産本部水原工場長は「実は50年前の機械をずっと大事に使っている。し