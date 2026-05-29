日向坂46の藤嶌果歩がセレモニアルピッチでノーバウンド投球を披露(C)産経新聞社人気アイドルグループ「日向坂46」の藤嶌果歩が5月28日、DeNA−オリックス戦（横浜）でセレモニアルピッチを行った。背番号「46」のユニホームを着た19歳の藤嶌は、他のメンバーに見守られながら見事なノーバウンド投球。ボールが捕手のミットに収まると、満面の笑みを浮かべた。昨年は北海道・エスコンフィールドでもセレモニアルピッチを行い、