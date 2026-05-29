サラリーマンでありながらサンダンス映画祭で日本人初のグランプリを受賞した映画監督／脚本家の長久允氏。その思考法を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』から、抜粋・再構成し、作品づくりの根幹に迫る。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）とにかく現場で迷う時間をなくす「1日ですべての撮影を終えなければならない」スケジュールが限られた現場では、こんなことも起こります。