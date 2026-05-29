2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。「言いやすい人」に仕事が集まる職場の危うさ「なぜか、いつも人に仕事を頼まれる」。そう感じながら働いている人は少なくありません。断らなそうな人、嫌な顔をしない人、いつも丁寧に対応してくれ