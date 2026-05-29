バルセロナが、マンチェスター・シティを退団するポルトガル代表MFベルナルド・シウバをフリーで獲得するようだ。28日、イギリス紙『タイムズ』が伝えている。報道によると、B・シウバはバルセロナに加入することを希望しているとのこと。また、バルセロナは週給8万ポンド（約1700万円）という給与でオファーを提示するようだ。なお、同選手はアトレティコ・マドリードと古巣であるベンフィカからもオファーを受けていたという