女優の福本莉子が浴衣姿のショットを公開した。２９日までに自身のＳＮＳを更新した福本は、インスタグラムに「本日５／２８発売『２５ａｎｓ』７月号『和の色で楽しむ浴衣と夏きもの』に掲載されています！どれも素敵で心が躍りました」と告知した上でオフショットを３枚アップ。紫の浴衣にドット柄の帯を巻いた姿や淡い水色の浴衣を着用して歩く様子などを披露した。この投稿にファンからは「めちゃめちゃ最上級にお似合