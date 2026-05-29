インテルが、イングランド代表MFカーティス・ジョーンズの獲得に向けてリヴァプールと交渉を行っているようだ。27日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。報道によると、インテルはC・ジョーンズの獲得を目指してリヴァプールと交渉を行っているとのこと。一方で、移籍金に関しては両者の提示する金額に隔たりがあるようだ。インテルは2000万ユーロ（約37億円）を希望。しかし、リヴァプールは3000万ユーロ（約56億円）