アメリカ政府が、トランプ大統領の肖像を入れた250ドル紙幣の発行準備を進めていることがわかりました。ベッセント財務長官は28日、アメリカ建国250周年を記念し、トランプ大統領の肖像をあしらった新たな250ドル紙幣の印刷に向け、財務省が準備を進めていると明らかにしました。現在の法律では、生存している人物を紙幣に載せることは禁止されていて、今後、法改正案が議会で審議される見通しです。トランプ大統領の肖像をめぐっ