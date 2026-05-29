日本の山崎国連大使は28日、国連の安全保障理事会の会合で、ロシアによる日本の「再軍備」批判に対し、「ばかげている」と反論しました。国連憲章の順守などについて協議する安保理の会合で、ロシアの国連大使は26日、日本を名指しした上で「軍備を拡大し、憲法改正について公然と議論している」と主張し、「再軍備は国連中心の国際システムを損なうものだ」などと批判していました。これに対し日本の山崎国連大使は28日、「ロシア