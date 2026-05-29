【本命ロブチェンの血統はダービー向きなのか】５月31日（日）、東京競馬場で３歳馬によるＧ?日本ダービー（芝2400ｍ）が行なわれる。"競馬の祭典"と称されるこのレース。今年は、Ｇ?ホープフルＳとＧ?皐月賞（ともに中山・芝2000ｍ）を勝ったロブチェンが中心的存在となる。以下、皐月賞２着のリアライズシリウス、Ｇ?青葉賞（東京・芝2400ｍ）を勝ったゴーイントゥスカイ、Ｇ?京都新聞杯（京都・芝2200ｍ）を勝ったコンジェス