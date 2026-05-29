aespaのジゼルが、抜群のスタイルで視線を奪った。ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、「accepted it」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ジゼル、“股下ギリギリ”で異次元スタイル公開された写真には、長袖のクロップド丈トップスにショートパンツを合わせたジゼルの姿が収められている。短いトップスからは引き締まったウエストが、タイトなボトムスからはすらりとした美脚があらわになっており、その圧