【パリ共同】テニスの全仏オープン第5日は28日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス2回戦では第1シードでベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、昨年女王で第4シードのコリ・ガウフ（米国）が勝って3回戦へ進んだ。女子ダブルス1回戦は二宮真琴（エディオン）ナディア・キチェノク（ウクライナ）組が勝ち上がった。