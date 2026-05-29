直木賞作家・千早茜の小説『男ともだち』が実写映画化されることが決定した。千早作品の映像化は今回が初めてとなる。【画像】著者・千早茜のポートレート『男ともだち』は2014年に刊行され、発表当時から大きな反響を呼んだ恋愛小説。直木賞候補にも選ばれた代表作のひとつで、現在は文春文庫から刊行されている。物語の主人公は、29歳のイラストレーター・神名葵。関係が冷え切った恋人と同棲しながらも愛人との関係を続け