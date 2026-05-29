ツインズ戦の4回、適時二塁打を放つホワイトソックス・村上＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグは28日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はシカゴでのツインズ戦に「2番・一塁」で出場し、適時二塁打を放って2打数1安打1打点だった。安打、打点とも4試合連続。「8番・右翼」で出場した西田は2打数無安打で、六回に代打が送られて退いた。チームは6―2で勝った。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦に「5番・三塁