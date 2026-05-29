女優・のん（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。全身ミッキーコーデで東京ディズニーシーを満喫する姿を公開した。「最初の装備雨の中でも楽しかった」とつづり、ディズニーシーでの写真を投稿。ミッキーがプリントされたトップスにお尻にミッキーがプリントされたパンツ、ミッキーのショルダーポーチ、帽子にカチューシャを合わせたコーディネートを披露。また、レインコートを着ながら雨の中ではしゃぐ姿を披