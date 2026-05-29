新しいデイリーウェアを提案するブランド「KRIFF MAYER(クリフメイヤー)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボTシャツが2種登場。春に発売され、瞬く間に完売した大ヒットアイテム「盆栽スヌーピー」のグラフィックも、半袖バージョンになって販売される。【写真】スヌーピーをモチーフにした「KRIFF MAYER」の新作Tを見る■スーベニアグッズのような純和風テイストがたまらない！人気の盆栽モチ