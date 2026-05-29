1966年デビューの「カローラ」が生誕60周年！トヨタは2026年10月20日にカローラが生誕60周年を迎えるにあたり、「カローラ」と「カローラツーリング」の特別仕様車である「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様にアップデートし、5月12日に発売。合わせて、カローラとカローラツーリングの一部改良を発表しました。【画像】これがトヨタ「新カローラ／カローラツーリング」の「60周年記念車」です！ 画像で見