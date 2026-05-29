5月28日（木）に放送した「カンブリア宮殿【食卓に革命！おいしさを科学で解析…技術者集団・理研ビタミン】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】食卓に革命！おいしさを科学で解析…技術者集団・理研ビタミン理研ビタミンの“裏の顔”「ふえるわかめちゃん」や「ノンオイルドレッシング」は理研ビタミンの“表の顔”にすぎない。実は「改良剤」などのBtoB事業で売り上げのおよそ8割を占める黒子企業なの